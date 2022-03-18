شيرين عبدالوهاب لـ دوت الخليج: «مش حامل أنا باكل كتير اليومين دول»

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أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بعد ظهورها في فيديو بوزن زائد مما جعل الجمهور يخمن بأنها حامل، وقد صرح مصدر مقرب من شيرين لـ دوت الخليج عن حقيقة حملها.

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

قال مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب لـ دوت الخليج، الآتي: هي مش حامل ده بسبب الأكل والفترة الجاية هي هترجع لطبيعتها تاني".

ومن الجدير بالذكر، أن ترجع بداية الجدل المثار حول شيرين إلى إحيائها حفل زفاف مصمم الحفلات أحمد ياسين في أحد الفنادق الشهيرة، وقد ظهرت في الفيديوهات بوزن زائد وكانت تغني للعروسين وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

شيرين تُحيي حفل زفاف مصمم شهير

وقد نشر الحساب الرسمي لمصمم الحفلات أحمد ياسين أمس مجموعة مقاطع من حفل الزفاف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، واختارت شيرين إطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود ومنفوش من أسفل الأمر الذي جعل الجمهور يخمن أنها حامل، وظهرت بوزن زائد الذي لاحظه الجميع منذ حفلها بالكويت.

وأظهرت مقاطع الفيديوهات غناء شيرين مع العروسين أغنيتها على بالي، وظهرت خلالها وهي تحتضن العروسين بشكل ملفت للأنظار، كما غنّت أيضًا أغنيتها الشهيرة “خلوا اللي يغير مننا” التي طرحتها الفترة السابقة وتفاعل معها العروسان بالغناء والرقص وسط أجواء سعيدة.

الشائعات تلاحق شيرين عبد الوهاب

ولاحقت المطربة شيرين عبد الوهاب الشائعات منذ بداية انتشار أنباء انفصالها عن المطرب حسام حبيب حتى الآن، مدققين في ردود فعلها وتصرفاتها، وتداول فيديوهات حفل الزفاف تصدرت شيرين محركات البحث بعد ظهورها ببطن منتفخة، ما جعل الجمهور يتسائل هل شيرين عبد الوهاب حامل من حسام حبيب، أما هو مجرد زيادة وزن، وإهمالها لنفسها في الآونة الأخيرة هو من تسبب في ظهورها بهذا الشكل.

نفي شيرين عبد الوهاب شائعات حملها

وجاءت هذه الشائعات مع شيرين بالتجاهل التام، وقد شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وظهرت في تلك الصورة بشكل نحيف تمامًا وبذلك تنفي الأنباء المنتشرة عن حملها على طريقتها الخاصة، وعلقت عليها قائلة: هتيجبوا إيه لست الحبايب في عيد الأم؟ بفكركم أهو فاضل 3 أيام.. هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم.