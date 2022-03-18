/686608/عمرو-أديب-يكشف-شروط-بوتين-الـ-6-لإنهاء-الحرب-الروسية-الأوكرانية

قال الإعلامي عمرو أديب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه 6 طلبات حتي ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، أولى تلك الطلبات هي عدم إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو، موضحا ان الرئيس الأوكراني أعلن موافقته على هذا الطلب.

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وتابع أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الطلب الثاني للرئيس الروسي بوتين هو المواطنين الأوكرانيين الذين يريدون التحدث باللغة الروسية لا يتم منعهم بالتحدث بها، وتم التصريح من الرئيس الأوكراني بأن هذا الشرط سهل وبسيط.

6 طلبات للرئيس بوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف عمرو أديب أن الشرط الثالث للرئيس بوتين هو عدم وجود النازيين الجدد، قائلا "متفهمش ايه هما النازيين الجدد .. وايه هما اللي مش نازيين الجدد"، موضحا أن الشرط الرابع هو عدم تسليح أوكرانيا وأن السلاح يكون لحرس الحدود أو القبض على المجرمين فقط.

وأشار إلى أن الشرط الخامس هو الموافقة والاعتراف بأن ملكية جزيرة القرم تكون للروسيا، متابعا أن الشرط السادس هو ان لا تكون هناك قاعدة عسكرية في أوكرانيا.

وأوضح عمرو أديب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقي خطاب لشعبة بمناسبة الذكري الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا وفي وسط تلك الخطاب حدث شئ غريب جدا ، فقد انقطع البث عن الرئيس الروسي وتم عرض أغاني وطنية بديلة عن ذلك.