/686605/وعد-فأوفى-السيدة-المسنة-من-داخل-مجمع-الجلاء-للرئيس-السيسي-ربنا-يكفيك-شر-المرض-وينصرك-على-من-يعاديك

وعد فأوفى.. في لفتة انسانية رائعة واستجابة سريعة، وجه عبد الفتاح السيسي بنقل سيدة من المواطنين والإستجابه لطلباتها حيث نقلها الفوري لتلقى الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

دوت الخليج

وكان قبلها تحدث الرئيس السيسي مع هذه السيدة حول الظروف الصحية التي تعاني منها أثناء جولته التفقدية اليوم، في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية من المحاور والطرق.

لقاء الرئيس السيسي بالسيدة المسنة

وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالمسنة قالت السيدة للرئيس السيسي:" تعبانة يابني ..عايزاك تقف معايا .. ربنا يوقفلك ولاد الحلال وينصرك على من يعاديك".

فيما الرد الرئيس السيسي :" هننقلك المستشفى وهنعملك كل حاجة.. والله العظيم تحت أمرك هنعملك كل اللي انت عايزاه.. أنتي تؤمري، متشليش الهم.. تعبك على عيني مش محتاجه تعرفيني تعبك أنا شايف بعيني ".

وقال الرئيس السيسي:"شوفوا الحجه دلوقتي تطلع من هنا على المستشفى".

نقل السيدة المسنة لمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة لتلقي الرعاية الطبية

وهو ما تم حدوثه بالفعل حيث تم نقل السيدة لمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة لتلقي الرعاية الطبية.

وبعد ذلك وجهت السيدة الشكر للرئيس على هذه اللفتة الإنسانية.

السيدة المسنة من داخل مجمع الجلاء للرئيس السيسي:« ربنا يكفيك شر المرض وينصرك على من يعاديك»

وقالت السيدة، من داخل المجمع: "أنا كنت بوقف الأتوبيس عشان أركب.. وبزعق لواحد عشان أركب قالى يا حاجه الحكومة جاية ورايا، لقيت واحد بيقولى تعالى يا حاجة كلمى الرئيس، لقيته إنسان طيب جدا.. ربنا ينصره على من يعاديه.. يكفيه شر المرض هو اللي جابني هنا ".

جولة الرئيس السيسي التفقدية

وكان قبلها قد قام الرئيس السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية فى منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

الرئيس السيسى، حرص خلال هذه الجولة على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنيين والأسر التى تصادف وجودهم أثناء مروره، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.