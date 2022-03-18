‎مصدر أمني: فيديو الشخص الذي يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر «قديم»

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كشف مصدر أمنى حقيقة الفيديو الذي تداولته بعض الحسابات عبر مواقع ما التواصل الاجتماعي لشخص يزعم فيه تعنت وزارة النقل ضده وقيامها بإزالة منزله لصالح أحد المشروعات.
وبالفحص تبين أن الفيديو قديم منذ نهاية عام ٢٠٢١ وقامت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة بثه، بينما الحقيقة أن الإزالة الواردة بمقطع الفيديو لم تتم
وتبين أنه يخص أخد المنازل بمنطقه كانت معدة كخط سير لمحور ترعة الزمر وتم تغيير خط سير المحور والتراجع عن تلك الإزالات بعيدا عن تلك المنطقة، وقال المصدرأنه تم تحديد الشخص واراء تداول هذا الفيديو وأكد المصدر الامنى انه جارى ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.
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