عاجل- السيسى لـ مواطنة: ليه مابتقدموش فى الإسكان الاجتماعى.. عاملين تسهيلات

جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولته التفقدية فى منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية، أحد المواطنين الذين تصادف مرورهم قادما من عمله.





وقال المواطن: "بشتغل استورجى موبيليا"، ليرد الرئيس السيسى: "مش عايزنى أساعدك"، لترد زوجة المواطن: "نفسنا فى شقة عشان عايشين فى إيجار جديد ومتبهدلين". وقال الرئيس: "ليه مبتقدموش فى الإسكان الاجتماعى، إحنا عاملين تسهيلات لكل الناس".

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