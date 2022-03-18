عاجل.. السيسى لـ سيدة خلال جولته: اوعى تعيطى

جدة - نرمين السيد - طلبت إحدى السيدات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولته التفقدية فى منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية، إجراء كشف طبى كامل لها.





وعلق الرئيس: "حاضر على عينى، متعطيتيش، أوعى تعيطى". كما سأل الرئيس، إحدى السيدات عن الأسعار قائلا: "الأسعار عاملة إيه؟، ربنا يعيننا على كل خير، الأسعار زى الأول". ووجه حديثه لأحد المشاركين فى منافذ السلع قائلا: "فى ناس فى مصر رجاله جدعان، مش عايز حاجة؟".

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