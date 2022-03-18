/686600/مصرع-طفل-صدمته-سيارة-بمدخل-قرية-المحروسة-بقنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، بعدما صدمته سيارة مسرعة أمام مغسلة للسيارات في مدخل قرية المحروسة غربي محافظة قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ في مصرع طفل دهسته سيارة على الطريق السريع أمام مغسلة للسيارات بمدخل قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وفى سياق أخر أصيب 8 أشخاص ، اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية المراشدة شمال محافظة قنا، تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص بقرية المراشدة بمركز الوقف شمال محافظة قنا وإصابة 8 أشخاص ، وعلي الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف الي مكان الحادث .

تبين في الحادث إصابة كلا من حسانين محمود مهران ، ومحمد طليحى محمد ، وأحمد عيد عبدالله ، وهاشم محمد عبدالله ، وحمدى عبدالله محمد ، وعمر جاب الله ، وعلي عباس محمد .

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما صرحت النيابة العامة بنجع حمادي بدفن جثة شاب لقي مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بنجع حمادي شمال محافظة قنا عقب ورود تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

مصرع شخص فى حادث دراجة بخارية فى قنا

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طارق قناوي علي، 23 عاما، مقيم بقرية بهجورة، في حادث تصادم دراجة بخارية بنجع حمادي شمال محافظة قنا، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا جولة ميدانية لمتابعة تغيير خطوط المياه المتهالكة بمنطقتي عزبة سعيد والمنشية بمدينة قنا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والنائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب و أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.