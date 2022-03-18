/686598/عمر-كمال-يطرح-أغنية-ست-عظيمة-بمناسبة-عيد-الأم

طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، أغنية جديدة تحمل اسم «ست عظيمة» بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بالتعاون مع المطربة شيماء مغربي والطفل محمد أسامة.

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «ست عظيمة».

عمر كمال يروج لأغنية «ست عظيمة»

وروج كمال للأغنية، من خلال نشره مقطع منها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب معلقا على الفيديو: "أمى شوق .. بشوفها بنسى الهم و الأحزان و روق".

كلمات أغنية ست عظيمة

وتقول كلمات الأغنية:

أمي غير… أمي ست عظيمه منها مفيش كتير أمي نهر عطاء وتضحيات كبير أمي مهما هبوس ايديها واشيلها واجري العمر بيها صعب أسد ديوني ليها معاها للنفس الأخير

أمي غير أمي كل دعاها ليا نجاح و خير أمي حبل ينجي يوم ما اغرق في بير أمي دي الإيد اللي شالت حملي لما كتافي ماليت لا اشتكت ولا مره قالت تعبت او ضحيت كتير

أمي طيبه وحب صافي بدون مقابل او ضريبه أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبه ياما سهرت جنب مني تداوي اي وجع ألمني وعمرها مافيوم سابتني تملي مني كانت قريبه

تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون

ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون

أمي شوق بشوفها بنسي الهم والأحزان واروق لما ببعد عنها احس ان انا مخنوق بنسي همي بنظره منها واهد كل الكون عشانها لو لمحت دموع ف عينها او في يوم مسها مخلوق

أمي شمعه بتتحرق لو يوم شافت في عنيا دمعه لو في سري ناديت عليها الاقيها سامعه من غير مابنطق حاسه بيا روحي فيها وروحها فيا وفاهمه كل كلام عنيا اخت ليا وصاحبه جدعه أمي ورده ريحتها ماليه البيت حياه وبهجه وموده أمي حضن أمان اوي وحنيه زايده أمي نعمه بعتها ليا ربنا واجمل هديه شجره بتضلل عليا لما تبقي الشمس جامده

تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون

يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون

ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون