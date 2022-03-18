/686597/راحة-سلبية-8-أيام-للنادي-الأهلي-بعد-الفوز-على-المريخ-السوداني

منح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي ٣-١.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الأهلي بعد الفوز على المريخ

واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر ٢٠٢٢، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

ونجح الأهلي اليوم في تحقيق الفوز على المريخ ويرفع رصيده إلى ٧ نقاط في سباق التأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

محمد شريف عن الفوز على المريخ السوداني

كشف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، عن سبب تراجع مستوى الفريق في الشوط الثاني أمام المريخ السوداني.

نجح النادي الأهلي من تحقيق الفوز على المريخ السوداني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة بدور المجموعات.

وقال محمد شريف خلال لقاء صحفي بعد مباراة الأهلي والمريخ: "كسلنا في الشوط الثاني بسبب الإجهاد والتعب بس قدرنا نحقق الفوز".

وأضاف: "لازم نعطي أقصى حاجه عندنا علشان نخرج من التعادل بالفوز".

واختتم: "ماتش النهارده كان مهم جداً لينا لتحقيق الفوز ونشيل الضغوطات اللي علينا".

الأهلي بدور المجموعات

يذكر أن محمد شريف سجل هدف النادي الأهلي الثاني والتقدم بعد تعادل المريخ، في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة السابع في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المريخ عند النقطة الرابعة في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.