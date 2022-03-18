/686595/بحضور-وكيل-الأوقاف-تكريم-120-طفل-من-حفظة-القرأن-بالغربية

شهدت قرية ابشواى الملق بمركز قطور، بمحافظة الغربية، احتفالا شعبيا وتكريم لـ 120 طفلة وطفلة تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 7 سنوات بعدما اتموا حفظ القرآن الكريم، بإحدى قاعات المناسبات.

و تعد قرية ابشواي الملق من أكثر القرى التي ينتشر بها حفظة القرآن الكريم خاصة من صغار السن حيث يحرص الأهالي على تحفيظ ابنائهم القرآن الكريم.

وأكد أهالي القرية أن الهدف من تكريم حفظة القرآن الكريم أن يكونوا قدوة لغيرهم من الأطفال وحافزا لهم ليتموا حفظ القرآن الكريم أسوة باشقائهم ورفقائهم ومثال يحتذي به، موضحين أن الأهالي بالكامل حريصون على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم في سن مبكرة، لذلك يختم الأطفال القرآن في سن صغير، وتضم عددا كبيرا من حفظة القرآن الكريم حيث ارتداء الأطفال المكرمين من حفظة القرآن الكريم خلال الاحتفالية وشاحا أخضر و ملابس بيضاء حيث تم تجهيز زيّ موحد لهم وسط احتفالية كبرى.

مصرع شاب واصابة أخر فى مشاجرة بسبب “الزبالة”

وفى سياق أخر، لقي شاب حتفه وأصيب آخر بجروح طعنية فى مشاجرة شهدتها قرية كفر كلا الباب بمدينة السنطة في محافظة الغربية بسبب "كوم زبالة" وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطاواتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد احمد الخولي مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر كلا الباب ومقتل شاب وإصابة آخر .

انتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل "يونس.أ.ال" وإصابة آخر يدعي "مصطفي.م" بجرح طعني وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتبين من الفحص المبدئي للواقعة نشوب مشاجرة بين القتيل والمصاب بسبب "كوم زبالة" ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة.

إصابة شخص بطلق خرطوش فى الغربية

شهدت مدينة كفر الزيات مشاجرة دامية بالاسلحة النارية " خرطوش "، أسفر عن إصابة شخص فى العقد الثالث من العمر بطلق نارى، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ، بإصابة شاب بطلق ناري "خرطوش"، بدائرة المركز، نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات سابقة بينهم.