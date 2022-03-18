/686599/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسي-نقل-السيدة-المسنة-لمجمع-الجلاء-لتلقي-الرعاية-الصحية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم نقل سيدة من المواطنين والإستجابه لطلباتها حيث نقلها الفوري لتلقى الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

دوت الخليج

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. نقل السيدة المسنة لمجمع الجلاء لتلقي الرعاية الصحية

وكان قبلها تحدث الرئيس السيسي مع هذه السيدة حول الظروف الصحية التي تعاني منها أثناء جولته التفقدية اليوم، في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية من المحاور والطرق.

وخلال حديث الرئيس السيسي، معها تحدثت السيدة حول الظروف الصحية التي تعاني منها، وهو ما تم مقابلته باستجابة فورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلباتها، حيث قال لها :” على عيني كل حاجة هتتعمل.. هتروحي المستشفى وكل اللي أنتِ عايزاه هيتعمل"، وأمر بنقلها الفوري لتلقى الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة”.