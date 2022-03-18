مياه قنا : حصول محطة معالجة الصرف الصحى بقوص على «شهادة TSM»

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، رجب عرفة، عن حصول محطة معالجة الصرف الصحى "برك الأكسدة" بقوص على شهادة التنمية الفنية المستدامة "TSM"، التى تعد أحد أهم الشهادات الدولية فى مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.





وأوضح عرفة، اليوم الجمعة، أن محطة معالجة الصرف الصحى "برك الأكسدة" تعمل بطاقة تصميمية 18 ألف م3/ يوم من المياه وتقوم بتنقيتها فى أحواض على التوالى؛ حتى تكون المياه المنتجة مطابقة للمواصفات العالمية. وأشار إلى أن شهادة TSM هى شهادة جودة ألمانية وتعتبر من أهم الشهادات الدولية فى مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بعد مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والجودة للتأكد من اتباع إجراءات التشغيل القياسية وضمان استدامة الخدمة.

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