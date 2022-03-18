عاجل- السيسى لصاحب مخبز: ما رفعناش الدقيق عليك.. حافظ على سعر الرغيف الحر

جدة - نرمين السيد - وحرص الرئيس السيسى، على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنيين والأسر التى تصادف وجودهم أثناء مروره، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

وسأل الرئيس أحد أصحاب المخابز عن سعر الخبز، ليرد قائلا: "بنص جنيه"، ليرد الرئيس: "يبقى أقل من ثمنه، أنت بتبيع الحاجة أقل من ثمنها؟ إذا كان بيتكلف 65 قرشا، أنا عارف إن الرغيف بالدقيق بالغاز والكهرباء والعامل اللى اشتغل والخميرة بالإيجار بيتكلف 65 قرشا، لو بتبيعوا بكده يبقى بتببعوا بتثمنة".

وسأل الرئيس صاحب المخبز عن سبب غلاء الخبز الحر بالأسواق، ليرد أحد المتواجدين: "بسبب ارتفاع أسعار الدقيق عالميا"، ليرد الرئيس: "أنت مالك بالعالمى، هو الدقيق رفعنا سعره عليكم؟، أنت بتاخد الدقيق بثمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر".

وتابع الرئيس: "أكبر دورة ربح هى الدورة اليومية، لو عندى مخبز بيطلع 10 آلاف رغيف وبكسب فى الرغيف ريال يبقى بكسب 4 آلاف جنيه فى اليوم ومحسوب فيها كل دورة التشغيل".