نائب وزيرة التخطيط: حريصون على تحسين كفاءة الإنفاق العام

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص وزارة التخطيط على تحسين كفاءة الإنفاق العام خصوصًا كفاءة الإنفاق الاستثمارى، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالعمل على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة منذ حوالى ثلاث سنوات، مما استدعى قيام الوزارة بعقد تدريبات لجميع جهات الإسناد.





جاء ذلك خلال حفل تكريم وتسليم شهادات تدريب "إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الحكومية"، والذى نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع شركة "إن أى" للاستشارات وهيكلة المشروعات.

وأوضح كمالى، أن عملية التحول الرقمى وحوكمة الإنفاق الحكومى تمثل أولوية قصوى، متابعًا أن المنظومة المتكاملة وضعت بداية الطريق، وأن توفير قاعدة بيانات المتابعة الدقيقة للمشروعات وما تم تنفيذه ليس فقط هو المطلوب لكن لا بد من تحديد مدى اتساق المشروعات منذ البدء مع توجهات الدولة المصرية، مع وجود دراسة تنموية جادة للمشروعات، مع إطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تلك الدراسات وتقييمها.

وأشار إلى ضرورة توفير المعرفة اللازمة حول جدوى المشروعات التنموية وكيفية إجراء الدراسات التنموية لدى الجهات المعنية لوضع تلك الدراسات وكذلك تقييمها، متابعًا أن الأمر لا يعنى فقط الجدوى الاقتصادية، حيث أن التنمية المستدامة تتضمن ثلاثة أبعاد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.

وأوضح أنه تم تفعيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط، حيث يتم وضع المشروعات والطلبات كافة من خلال المنظومة، مضيفًا أنه سيتم تباعًا تحديد للمشروعات بقيمة محددة، حيث لن تستطيع الجهات طلب تلك المشروعات بدون وجود دراسات جدوى تنموية، مؤكدًا أهمية توفير تدريب لجميع جهات الاسناد فى هذا الشأن لتنفيذ المطلوب بدقة.

وتطرق كمالى، إلى البعد البيئى، مشيرًا إلى استضافة مصر بمؤتمر المناخ "COP27"، مؤكدًا أهمية أخذ البعد البيئى والتغيرات المناخية فى الاعتبار، موضحًا أنه سيتم عقد تدريب لاحقًا فى هذا الشأن، حيث يتم إجراء محادثات ومناقشات مع بعض من الجهات الدولية لتوفير عدد من التدريبات لجهات الإسناد المختلفة، فيما يخص البعد البيئى لدراسات الجدوى.

وأضاف أن توفير الفرصة والتدريب للجهاز الإدارى للدولة المصرية والحافز سيصبح أفضل، مؤكدًا اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعنصر الخاص بالتدريب لإيمانها بأن العنصر البشرى هو الأهم وهو أساس نجاح أى منظومة.

من جانبه، قال إيهاب مصطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة "إن أى" للاستشارات، إن البرنامج التدريبى بمرحلتيه التمهيدى والمتقدم شهد مستوى متميزا من الحرص على التعلم وبناء القدرات والتفانى فيما يعود على المشاركين كافة وجهات عملهم بالنفع والفائدة فى ترشيد استثمارات الدولة، وما يعود على المواطن بالشعور برفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة له ووضع أولويات للتعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة ووضعها على المستوى التى تليق به فى مصاف الدول الواعدة والمتقدمة.

وأضاف مصطفى، أن الشركة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال أكاديمية "إن أى" للاستشارات فى دراسة وإعداد البرنامج التدريبى بمستوييه، بهدف تنمية وبناء القدرات للعاملين بالحكومة المصرية فى مجال إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات القومية، وذلك من خلال خبراء واستشاريين متخصصين فى هذا المجال.