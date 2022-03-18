عاجل.. السيسى لأهالى مصر القديمة: عايز أعمل كل شىء طيب ليكم

جدة - نرمين السيد - وحرص الرئيس السيسى، على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنيين والأسر التى تصادف وجودهم أثناء مروره، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

وقالت إحدى السيدات فور رؤيتها الرئيس: "كان نفسى أقابلك، إزاى حضرتك، ربنا بيجبنى، بجد أنا سعيدة قوى، مبسوطين، بجد أنت ربنا يخليك لينا، كل حاجة كويسة، كل حاجة هنا جميلة تسلم إيديك".

ورد الرئيس: "إدى الحاجة الحلوة للولد، أنا سعيد إنى شوفتكم، كتر خيرك، الأسعار عاملة إيه؟ أسعار الأكل والشرب إيه، أنا بتكلم عن الشهر ده، وبطاقة التموين ماشية وبتاخدوا حاجتكم العيش".

وذكرت إحدى السيدات أن شقيقتها مازالت فى منطقة الجيارة ولم تستلم شقتها ولديها 5 أبناء، ليعلق الرئيس: "إحنا بنراجع كل حاجة، أنتم كلكم أهلى وأنا يسعدنى أكون أبوكم، وعايز أعمل كل شىء طيب ليكم".