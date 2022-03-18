/686596/مساعد-وزير-الإسكان-افتتاح-المرحلة-الأولى-من-ممشي-أهل-مصر-وسط-إقبال-كبير-من-المواطنين

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من ممشي أهل مصر وسط إقبال كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن هناك شركات متخصصة تقوم بإدارة هذه المشروعات وصيانتها والحفاظ عليها ويكون دور الدولة رقابي، وبذلك نحن نقوم برفع العبئ على الدولة ونعطي أهل التخصص المسئولية لإدارة تلك المشروعات.

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وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن مشروع ممشي مصر ليس فقط على نيل القاهرة ولكن على كل المدن المصرية الواقعة على ضفاف نهر النيل بجمهورية مصر العربية وليس ذلك فقط بل وسيكون على ضفاف البحر.

مشروع ممشي مصر ليس فقط على نيل القاهرة ولكن على كل المدن المصرية

وتابع مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن هناك توجيه رئاسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان لا يكون هناك مساحة بين ضفاف البحار أو ضفاف نهر النيل تكون مخصصة لأشخاص معينة فقط ولكن تكون مخصصة للجميع مضيفا أن ممشي أهل مصر سيمتد على مستوي الجمهورية وليس في القاهرة فقط.

وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن داخل ممشي أهل مصر سوف يكون به مطاعم وكافيهات حتي يكون هناك توازن بين المناطق الخاصة والمناطق العامة، وفلسفة مشروع ممشي أهل مصر أن تكون هناك مناطق عامة ومناطق خاصة.

وأشار إلى أن طول الكورنيش في المرحلة الأولى 1.8 كيلو متر والذي يكون من كوبري إمبابة حتي 15 مايو، واجمالي مسارات المشأة يبلغ 3.4 كيلو متر.