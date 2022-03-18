/686594/مدرب-المريخ-لن-ألوم-لاعبي-الفريق-على-الخسارة-من-ثالث-العالم

كشف الإنجليزي لي كلارك المدير الفني لـ المريخ السوداني عن فخره بلاعبي الفريق رغم الخسارة من النادي الأهلي، مشير إلى عدم إستغلال مبرر عامل الأرض لصالح ثالث العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كلارك في المؤتمر الصحفي: "كنا متأخرين بهدف وحاولنا التعويض وبالفعل سنحت لنا فرصة في العارضة ثم أحرزنا التعادل".

وأضاف "مع الأسف نجح الأهلي في احراز هدفين متتالين في وقت قصير أنهوا المباراة بها ومع الفرق الكبيرة مثل الأهلي عندما تسير الأحداث بهذا الشكل يصعب عليك التعويض".

وواصل "فخور باللاعبين وما قدموه والضغوط التى تعرضوا لها واتحمل نتيجة المباراة".

وأردف "موسيماني مدرب متميز جدا يعمل مع فريق بطل إفريقيا في نسختين متتالتيين، ولا اعتقد أن هزيمتي الأهلي أمام صنداونز هي من جعلته يرفع دوافع الفوز علينا، ولا فارق كبير بدليل أننا تعادلنا مع صنداونز".

واختتم "لن استغل اللعب أمام الأهلي مرتين في القاهرة كمبرر، أقود فريق محترف ونحب لعب مرة القدم في أى مكان".

تشكيل المريخ السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: منجد النيل.

خط الدفاع: حمزة داوود، صلاح نمر، كرشوم وبخيت خميس.

خط الوسط: وجدي عوض، محمد الرشيد، طيفور، السماني الصاوي، توني والجزولي نوح.

خط الهجوم: رمضان عجب.

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات.

موقف الفريقين في المجموعة

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب.