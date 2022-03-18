/686593/الأهلي-يكشف-عن-إصابة-ثنائي-الفريق-أمام-المريخ-السوداني

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن بيرسي تاو لاعب الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة المريخ السوداني التي أقيمت اليوم الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بثلاثية مقابل هدف، من خلال تقدم عن بيرسي تاو، وتعادل من رمضان عجب، ونهاية سيناريو الأهداف للمارد عن طريق محمد شريف وأحمد عبد القادر.

إصابة بيرسي تاو

وأوضح أن الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب تبين تعرضه لكدمة في الركبة، وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات الدقيقة عند عودة الفريق إلى التدريبات استعدادًا للمباريات القادمة.

وكان تاو قد افتتح أهداف الأهلي في مرمى المريخ السوداني بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

إصابة محمد هاني

وأشار إلى أن محمد هاني لاعب الفريق اشتكى هو الآخر من آلام في العضلة الضامة، قبل أن يفضل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة.

وتغلب الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.