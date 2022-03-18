عوض تاج الدين:الرئيس السيسي وجه رسالة بنفسه للأطباء في عيدهم

/686592/عوض-تاج-الدينالرئيس-السيسي-وجه-رسالة-بنفسه-للأطباء-في-عيدهم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه حضر احتفالية الاحتفال بيوم الطبيب نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه الرئيس رسالة شكر وتقدير واعتزاز للطبيب المصري، مشيرا إلى أن الأطباء والجيش الأبيض قدموا الكثير من التضحيات من أجل إنقاذ حياة الملايين من المواطنين، فنوجه لهم كل الشكر والاعتزاز.

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وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الطبيب المصري على مدار جميع تاريخ مصر كان يقوم بعمل كبير جدا للحفاظ على حياة الانسان وقائيا وعلاجيا، موضحا أن العامين الماضيين شهدوا في الحقيقة أداء حقيقي متميز وتضحيات كثيرة جدا للانسان المصري وللدولة المصرية.

الطبيب المصري على مدار جميع تاريخ مصر كان يقوم بعمل كبير جدا للحفاظ على حياة الانسان

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أنه على التوازاي فالطبيب المصري وجميع الكوادر الطبية كانت تعالج وتتعامل مع ازمة كورونا من ناحية وفي نفس الوقت تحقق انجازات غير مسبوقة في مصر.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الاطباء كانوا يعملون في المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن أمراض المزمنة والغير مزمنة وأيضا كانوا يقومون بعلاج وعمل عمليات جراحية للقضاء على قوائم الانتظار في هذا الأتجاة.

وأشار إلى أن خلال الفترة السابقة قاموا الأطباء بعمل ما بين مليون ومليون ونصف عملية جراحية، عمليات خطيرة ودقيقة جدا مثل عمليات القلب المفتوح وعمليات الكلي وعمليات زرع الأعضاء.