/686591/بيكلم-ناس-من-كل-البلاد-العربية-محمد-الشرنوبي-يحذر-من-منتحل-هويته-فيديو

نشر الفنان محمد الشرنوبي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديو الشهير إنستجرام، والذي حذر فيه جمهوره وأصدقاءه من الفنانين من شخص يقوم بإنتحال شخصيته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد لكم تصريح الشرنوبي بإنتحال شخص مجهول الهوية لشخصيته وذلك خلال السطور القادمة.

إنتحال شخصية شرنوبي

وصرح شرنوبي أن ذلك الشخص يتحدث باسمه لعدد من صناع الدراما في مصر والوطن العربي، ويطالبهم بالعمل معه في فيلم من بطولته وإخراجه، الذي يزعم أنه سيعرض على منصة نتفليكس الشهيرة.

وقال الشرنوبي خلال مقطع الفيديو: في واحد منتحل شخصيتي وبيكلم ناس من كل البلاد العربية وفنانين وفنانات وصناع وبيقولهم إني بعمل فيلم من بطولتي وإخراجي على نتفليكس والكلام ده مش حقيقي وده نصاب وهما غالبًا شبكة نصابين ومش عارف إيه غرضه من النصب ده وياريت أي حد يعرف شيء زي ده يبعتله الفيديو ده ويقوله إن ده نصب رسمي.

تجاهل محمد الشرنوبي أزمة انفصاله عن زوجته

ومن الجدير بالذكر، أن كان أول رد من الفنان محمد الشرنوبي على أنباء انفصاله عن راندا رياض بعد سنة ونصف زواج، هي قيامه بنشر البوستر الفردي لمسلسله المقرر عرضه في شهر رمضان 2022، والذي يحمل اسم «فاتن أمل حربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ليكشف من خلاله عن شخصيته في العمل.

وظهر الشرنوبي خلال البوستر الدعائي لمسلسل «فاتن أمل حربي»، بملابس الأزهر المكونة من العمة والجلباب، وعن اسمه في العمل فيطلق عليه «الشيخ يحيى».

انفصال الشرنوبي عن راندا رياض

وقد جاءت أنباء انفصال محمد الشرنوبي عن راندا رياض بعدما قامت الأخيرة بحذف جميع صورهم معا من موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ولكن لازال محمد الشرنوبي يحتفظ بتلك الصور حتى الآن، الأمر الذي أثار تساؤلات وحيرة الجمهور.

ورجح البعض بأن سبب الانفصال هي غيرة راندا رياض على محمد الشرنوبي الدائمة، خاصة بعد مشاركته في عمل سينمائي يجمعه بالفنانة هدي المفتي، والذي يجمعهما علاقة صداقة قوية، وأكد توقعات الجمهور، عدم حضور راندا رياض إلى العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة».