/686590/أمين-صندوق-غرفة-القاهرة-شهر-رمضان-يشهد-وفرة-من-السلع-ومعارض-أهلا-رمضان-تواجه-الغلاء

قال اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة، إن جميع المحلات تقوم بعرض جميع السلع، وتستعد بشكل مبكر لهذا الموسم، كما ان الفترة الماضية كانت فترة ركود مما سيدفعهم الى الحماس والعمل بشكل جيد من خلال عرض خدماتها بالطريقة اللائقة.

دوت الخليج

أمين صندوق غرفة القاهرة: شهر رمضان يشهد وفرة من السلع ومعارض اهلا رمضان تواجه الغلاء

وأكمل اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة خلال برنامج الحدث المذاع على قناة الحدث اليوم، ان هذا الشهر يقوم بتجميع الأسرة على الاسرة أن جميع السلع الرمضانية متوفرة، بشكل يضمن إستقرار السوق المصري، سواء في المنافذ أو المجمعات الجكومية.

وبعث اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة رسالة للمواطنين منوها ان السلع متوافرة بشكل يضمن استقرار السوق، وذلك بكافة المنافذ والمعارض، والجميع راى معارض اهلا رمضان وما تقدمه من خدمات عالية الجودة وبأسعار رخيصةـ للتخفيف عن المواطن خلال هذه الاونة وما ما شهدته من ارتفاع الاسعار بسبب جشع التجار وعدم ادراكهم خطورة الموقف.

توفير المنتجات بأسعار في متناول المواطن المصري

وتابع اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة أن جميع المحافظات بدأت في إقامة معارض “أهلا رمضان”، وتوفير المنتجات بأسعار في متناول المواطن المصري، إضافة إلى وجود 10 شوادر على مستوى محافظة القاهرة.

واستطرد اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة انه تمت اقامة عدد من الشوادر بالمحافظات اضافة الى السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتي تجوب الجمهورية لتوزيع السلع بالسعر العادل، منوها وجود رقابة على من يقوم بمخالفة القواعد والاجراءات.