/686589/محمود-المهدي-عن-مسلسل-بطلوع-الروح-مقاطع-أي-قناة-تعرضه

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الستوري المهاجم لمسلسل بطلوع الروح من قبل محمود المهدي وذلك خلال السطور القادمة.

محمود المهدي ومسلسل بطلوع الروح

وكان محتوى الستوري المهاجم لمسلسل بطلوع الروح كالآتي: الحمد لله اغلب صور اعلانات مسلسل بطلوع الروح الي في الشارع اتشالت انا مقاطع اي قناة تعلن عنه او تعرضه.

وقد اكمل محمود المهدي سلسلة مهاجمة الهام شاهين ومسلسل بطلوع الروح بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل بشكل كبير وتداولها رواد التواصل الإجتماعي.

إلهام شاهين تهاجم محمود المهدي

ومن الجدير بالذكر، أن تحدثت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج mbc trending، عن الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا من الفنانة منة عرفة وطليقها الفنان الشاب محمود المهدي، مؤكدة أنهم بالنسبالها غير موجود على الخريطة.

وتابعت إلهام شاهين حديثها: اتحدي أى شخص أن يستخرج مقطع فيديو اذكر فيه اسمهما لأنهما بالنسبة ليسوا على الخريطة، لا أعرف مين هو محمود المهدي، ولا أعرف بيعمل اي.

انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

وقد أعلن محمود المهدي الأيام الماضية عن إنفصاله عن عرفة للمرة الثانية، أتى ذلك في ظل خلافات الفنان الشاب مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكتب محمود المهدي عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: تم الانفصال وربنا يقدرني على كل شيء ويوفقني ويوفقنا، ربنا بيرزق العبد عمرها ماكانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا.

السر وراء انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

وقد صرح المهدي عن أسباب انفصاله من منة عرفة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير إنستجرام، والذي كان محتواه: كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال مابينا كنت جمبها وقت ماجتلها المكالمة من الشخص ده بس الايام الجايه هيتم توضيح بعض من نقاط المكالمة اما عن الحياة الخاصة مش هدخلها على السوشيال بتمنى الخير والله لأي حد كان في حياتي وربنا يوفقك الجميع في الخير ويهدينا جميعا.