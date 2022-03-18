/686585/كبيرهم-السبب-محمود-المهدي-يكشف-السر-وراء-انفصاله-عن-منة-عرفة

تصدر خبر طلاق منة عرفة ومحمود المهدي التريند خلال الأيام الماضية، وقد خرج محمود المهدي عن صمته ليعلن عن الأسباب التي أدت إلى طلاقه من منة عرفة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم أسباب انفصال محمود المهدي عن منة عرفة وذلك خلال السطور القادمة.

محمود المهدي عبر إنستجرام

وصرح المهدي عن أسباب انفصاله من منة عرفة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير إنستجرام، والذي كان محتواه: كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال مابينا كنت جمبها وقت ماجتلها المكالمة من الشخص ده بس الايام الجايه هيتم توضيح بعض من نقاط المكالمة اما عن الحياة الخاصة مش هدخلها على السوشيال بتمنى الخير والله لأي حد كان في حياتي وربنا يوفقك الجميع في الخير ويهدينا جميعا.

وكان رد احد متابعيه على هذه االاستوري، كالآتي: انت نضيف وانضف منهم كلهم وراجل ابن راجل فعلا مش ديوث زي الاخرين ومنه للاسف زعلتنا كلنا توقعنا منها العكس وانها تكون اول واحدة سانداك رغم ان كل المشاكل اللي حصلت دي كانت بسببها وانك بترد ع الاساءه ليها ربناه يهدي والله ويكتبلك كل الخير يا رب متابعاك وبساندك جدا.

ورد على تعليق أحد المتابعين على الاستوري، قائلًا: للعلم ناس كتير بتبعت تقول كده منة اكتر واحدة وقفت معايا واللي حصل ظروف خارج عند إرادتها انا اللي اعرفها اي حد لو عرف هيعزرها هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينه.

انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

ومن الجدير بالذكر انه، خرج محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، ليثير الجدل كعادته، معلنا انفاصله عن عرفة للمرة الثانية، أتى ذلك في ظل خلافات الفنان الشاب مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكتبت محمود المهدي عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: تم الانفصال وربنا يقدرني على كل شيء ويوفقني ويوفقنا، ربنا بيرزق العبد عمرها ماكانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا.