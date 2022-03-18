/686584/بقميص-ملون-كاروهات-أورتيجا-يتلقى-عزاء-والدته-في-مسجد-الخلفاء-الراشدين

بدأ منذ قليل عزاء والدة المطرب الشعبي أورتيجا، في مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة مصر الجديدة، وكان أوكا من أبرز الحاضرين لتقديم واجب العزاء.

دوت الخليج يرصد استقبال مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا لعزاء والدته.

أورتيجا في حالة من الحزن على والدته

واستقبل أورتيجا العزاء وهو مرتديًا قميص كاروهات باللونين الأصفر والأسود، في حالة من الحزن على فراق والدته.

وفاة والدة أورتيجا

رحلت والدة أورتيجا عن عالمنا أمس الخميس الموافق 17 مارس، وأعلن وفاة والدته، وكتب أورتيجا عبر حسابه علي انستجرام:" البقاء لله، أمي في ذمة الله".

آخر أعمال أورتيجا الغنائية

وكان آخر اغنيات الفنان اورتيجا مشاركته مع المطربة نعوم في أغنية تحمل اسم «تماسيح النيل»، وعرضت ضمن فيلم يحجمل نفس الإسم، وهي أغنية تشير لبعض احداث الفيلم السينمائي الجديد، والذي يقوم ببطولته عدد كبير جدا من النجوم.

وأغنية «تماسيح النيل» من الحان وليد العطار وتوزيع اسلام ساسو وغناء أورتيجا ونعوم.

فيلم «تماسيح النيل»

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج.

أورتيجا يكشف عن رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية بتغير أسماء مطربي المهرجانات الشعبية

من جانبه، كشف مؤدى المهرجانات اورتيجا عن رأيه فى قرارات نقابة الموسيقيين فى الآونة الأخيرة، وذلك خلال لقاء تليفزيونى.

وأكد اورتيجا، أنه مع قرارات نقابة الموسيقيين فيما يخص متابعة ما يقدم من أعمال غنائية، وألا تحتوى على ألفاظ غير لائقة، لأن تلك الأغاني موجودة على الإنترنت والأطفال يقومون بمشاهدتها.

اسم أورتيجا المقترح بعد قرا نقابة المهن الموسيقية

وتابع اورتيجا عن تغير أسماء بعض مؤدي المهرجانات من قبل نقابة الموسيقيين : لو عايزين يغيروا اسمى ممكن يبقى اسمى مارادونا.