السيدة المسنة بعد نقلها لمجمع الجلاء الطبى: الرئيس إنسان طيب جدا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة، من داخل مجمع الجلاء الطبى: "أنا كنت بوقف الأتوبيس عشان أركب، وبزعق لواحد عشان أركب قالى الحكومة جاية ورايا، شوية ولقيت واحد بيقولى تعالى يا حاجة كلمى الرئيس، لقيته إنسان طيب جدا".
وتابعت: "ربنا يكفيه شر المرض، هو اللى جبنى هنا ووصا عليا".
وحرص الرئيس السيسى، على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنيين والأسر التى تصادف وجودهم أثناء مروره، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.
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