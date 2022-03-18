عاجل.. السيسى يأمر بنقل سيدة لتلقى الرعاية فورا بمجمع الجلاء الطبى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - توقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء تفقده منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية من المحاور والطرق، للحديث مع سيدة من المواطنين.





وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى استجاب لطلبات السيدة وأمر بنقلها فورا لتلقى الرعاية الطبية فى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

وقالت السيدة: "ربنا يسترها عليك وينصرك على من يعاديك، ربنا ينجيك، ولا يدخل فى جسمك المرض، ويجعلك مستور، ويجعل لك فى كل خطوة سلامة".

وقال الرئيس: "أنا تحت أمرك، والله العظيم تحت أمرك، هانعملك كل اللى أنتى عايزاه، أنتى تؤمرى، متشليش الهم، والنبى لو أعرف أعمل الحاجة دلوقتى هاعملها على عينى كل حاجة هاتتعمل".

وعلى الفور تم نقل السيدة إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة لتلقى العلاج، وقالت: "أنا كنت بوقف الأتوبيس عشان أركب، وبزعق لواحد عشان أركب قالى الحكومة جاية ورايا، شوية ولقيت واحد بيقولى تعالى يا حاجة كلمى الرئيس، لقيته إنسان طيب جدا، ربنا يكفيه شر المرض، هو اللى جبنى هنا ووصا عليا".