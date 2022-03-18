السبكى: التأمين الصحى الشامل سيحدث نقلة نوعية فى الخدمات للمواطن السيناوى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، فى زيارة ميدانية المنشآت الصحية المقرر نقل تبعيتها إلى الهيئة بمحافظة جنوب سيناء خلال الشهر المقبل، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه من المقرر نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية بجنوب سيناء من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحل الهيئة بكل ما لها وما عليها محل تلك الجهات، وفقا لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية والعاملين بها إلى الهيئة لتشغيل المنظومة بالمحافظة.

وأضافت، أنه شملت الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكى، تفقد جاهزية المنشآت الصحية، واستكمال كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية الخاصة بها، وتفقد المتطلبات الخاصة بأعمال الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وكذلك تفقد القوى البشرية، تمهيدا لتشغيل المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة لأهالى جنوب سيناء.

وتابعت، أنه تم تكوين فرق عمل مشتركة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء لتيسير وتسهيل عملية نقل الأصول من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقا لأحكام قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة بخطى ثابتة وجادة، وامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الجديدة، مشيرا إلى أن التأمين الصحى الشامل سيحدث نقلة نوعية وتكاملية فى الخدمات الصحية للمواطن السيناوى، ولافتا إلى المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء لتسريع وتيرة مد مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات.

وتابع: أن جنوب سيناء "أرض الفيروز" ستكون أحد أهم مقاصد السياحة العلاجية لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة علامتها التجارية (نرعاك فى مصر)، جنبا إلى جنب خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن الوضع العالمى حاليا يعد نقطة قوة لصالح مصر فى استقطاب السائحين بغرض العلاج، لا سيما بعد تماسك النظام الصحى المصرى فى ظل أزمة فيروس كورونا مما يسهم فى استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج بسلامة وأمان.

وقد صرح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن ثمار نجاح التنمية والتطوير فى قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء نتيجة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بها، سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع أجهزة المحافظة لتسريع عملية التحول المؤسسى لنظام التأمين الشامل، متابعا: ندعم برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، ومحافظة جنوب سيناء بإمكانياتها مؤهلة لتكون المقصد الأول فى المنطقة للسياحة العلاجية.

ورافق رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته الميدانية للمنشآت الصحية بجنوب سيناء، اليوم، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إضافة إلى عدد من المسئولين بهيئة الرعاية الصحية.