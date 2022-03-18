حياة كريمة.. اختتام فعاليات قافلتين طبيتين بمدينتى رأس غارب ومرسى علم

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات قافلتين طبيتين بمدينتى رأس غارب ومرسى علم بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، تم خلالهما توقيع الكشف الطبى على 2581 حالة، منها القافلة الطبية بجامعة طنطا والتى أنهت أعمالها، بتوقيع الكشف الطبى على 2350 مواطنًا من أهالى مدينة رأس غارب.





جاء ذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للاستغاثات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وذكر بيان صادر عن مجلس مدينة رأس غارب، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالى وبحضور حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب ومسؤولى مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وقدمت خدمات طبية علاجية فى 11 تخصصًا طبيًا مختلفًا. وأنهت القافلة أعمالها فى مرسى علم بالكشف على 231 مواطنًا، وذلك فى إطار توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر. وأوضح البيان أن القافلة شهدت إجراء 50 فحصًا معمليًا و إجراء 33 أشعة وسونار وإجراء كشف مبكر لـ 38 حالة عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشوف والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

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