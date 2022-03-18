/686587/محمد-شريف-يكشف-سبب-تراجع-مستوى-الأهلي-بالشوط-الثاني-أمام-المريخ-السوداني

كشف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، عن سبب تراجع مستوى الفريق في الشوط الثاني أمام المريخ السوداني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: نجح النادي الأهلي من تحقيق الفوز على المريخ السوداني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة بدور المجموعات. تصريحات محمد شريف بعد مباراة المريخ السوداني وقال محمد شريف خلال لقاء صحفي بعد مباراة الأهلي والمريخ: "كسلنا في الشوط الثاني بسبب الإجهاد والتعب بس قدرنا نحقق الفوز". وأضاف: "لازم نعطي أقصى حاجه عندنا علشان نخرج من التعادل بالفوز". واختتم: "ماتش النهارده كان مهم جداً لينا لتحقيق الفوز ونشيل الضغوطات اللي علينا". يذكر أن محمد شريف سجل هدف النادي الأهلي الثاني والتقدم بعد تعادل المريخ، في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة السابع في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المريخ عند النقطة الرابعة في المركز الثالث برصيد أربع نقاط. تشكيل المريخ السوداني أمام الأهلي: حراسة المرمى: منجد النيل. خط الدفاع: حمزة داوود، صلاح نمر، كرشوم وبخيت خميس. خط الوسط: وجدي عوض، محمد الرشيد، طيفور، السماني الصاوي، توني والجزولي نوح. خط الهجوم: رمضان عجب. تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية. خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات. ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط. ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد شريف يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي بالشوط الثاني أمام المريخ السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.