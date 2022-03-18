/686583/تعليق-من-أحمد-عبد-القادر-بعد-أول-أهدافه-الإفريقية-مع-النادي-الأهلي

أكد أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، على أهمية فوز اليوم على المريخ السوداني في خامس جولات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل أحمد عبد القادر أول أهدافه بالقارة الإفريقيه، في مختلف البطولات بعد مشاركة في أكثر من حدث مع النادي الأهلي، ليكون اليوم الضربة الأولى له في شباك إفريقيا.

وقال أحمد عبد القادر فب لقاء صحفي بعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني: "الحمد لله.. التغيرات اللي جات في الماتش قدرنا نغير بيها النتيجة".

وأضاف: "أتمنى الإستمارا بالتهديف بعد تسجيل أول أهدافي بإفريقيا وميكونش الأخير".

واختتم: "الماتش الجاي بإذن الله نقدر نحصل على الثلاث نقاط ومن غير ضغوطات زي النهارده".

ونجح النادي الأهلي من تحقيق الفوز على المريخ السوداني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة بدور المجموعات.

تشكيل المريخ السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: منجد النيل.

خط الدفاع: حمزة داوود، صلاح نمر، كرشوم وبخيت خميس.

خط الوسط: وجدي عوض، محمد الرشيد، طيفور، السماني الصاوي، توني والجزولي نوح.

خط الهجوم: رمضان عجب.

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات.

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب.