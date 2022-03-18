/686581/بالتعاون-مع-التنسيقية-الشباب-والرياضة-تطلق-المرحلة-الثانية-من-تدريب-المنسقين-الإعلاميين-بجميع-مديرياتها

أطلقت وزارة الشباب والرياضة المرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين بمديرياتها في جميع المحافظات، خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ مارس الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

دوت الخليج

هذا وتتضمن المرحلة الثانية تنفيذ توصيات الملتقى الأول الذى عقدته الوزارة، وشهد إقامة دورات وورش عمل للتدريب التقني والفني فيما يخص المهارات الإعلامية، والتصوير والمونتاج، وفنون الكتابة الصحفية، من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلاً عن تنفيذ دورات تثقيف سياسي، لتوحيد الرسالة الإعلامية للهيئات والمنشآت التابعة للوزارة وفقا للسياسة الإعلامية للدولة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030.

بالتعاون مع "التنسيقية".. "الشباب والرياضة" تطلق المرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين بجميع مديرياتها

جدير بالذكر أنه تم عقد المرحلة الأولى من الملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة في الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضى بالمركز الأوليمبي بالمعادي بمشاركة 60 منسقًا من جميع محافظات الجمهورية.

عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية التى تستهدف رفع الكفاءة الإعلامية للمنسقين الإعلاميين

وقال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إنه من المقرر عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية التى تستهدف رفع الكفاءة الإعلامية للمنسقين الإعلاميين، ويحاضر فيها مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتدريبهم على العمل الإعلامي بصورة احترافية لمنحهم الصلاحيات الفنية والإدارية للقيام بمهامهم الجديدة وإنشاء مراكز إعلامية متكاملة مجهزة بجميع الإمكانات اللوجيستية. وتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توحيد السياسة الإعلامية والمضمون الإعلامي خلال المرحلة الراهنة، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي السريع، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة.