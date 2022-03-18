«لقاء مع أعز الناس».. محمد رمضان يروج لحفله الجديد في السعودية

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دوت الخليج يكشف تفاصيل حفل محمد رمضان في السعودية

حفل محمد رمضان في السعودية

من المقرر أن يقام حفل الفنان محمد رمضان في المملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل الموافق له يوم 26 مارس الجاري.

وروج الفنان محمد رمضان لحفله الجديد حيث شارك متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو يظهر فيه إعلان حفله في جدة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

طيارة محمد رمضان

وعلق الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: "اشتقت لـ لقاء الأحباب، بعد أيام حفلتي وسط أعز الناس.. ثقة في الله أقوى حفل في جدة”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للحفل.

وفي سياق آخر، ينافس الفنان محمد رمضان ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، والذي يحمل اسم المشوار، ويشارك محمد رمضان في بطولة العمل كلا من دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد فريد، والإخراج لـ محمد ياسين.

مسلسل المشوار

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل المشوار الذي ينافس به محمد رمضان ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وروج محمد رمضان رمضان للمسلسل، ونشر البرومو الذي سيطر عليه الإثارة والتشويق والغموض في المسلسل.

وظهر محمد رمضان في البرومو التشويقي يجري بجانب زوجته التي تلعب شخصيتها دينا الشربيني هاربين من شيء ما، ويحمل رمضان حقيبة سفر تبدو مهمة بالنسبة له، خلال الأحداث التي تم تصويرها في مدينة الإسكندرية.

ويشار أن أحداث مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان تشهد العديد من المفاجآت، حيث يهرب "ماهر" من العدالة بسبب تورطه فى تجارة الآثار ويدخل فى رحلة هروب مع زوجته "ورد"، ويطارده طوال الحلقات أحمد مجدى وهو ضابط.

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ومن ناحية أخرى، كان الفنان محمد رمضان أكد في مقطع فيديو مع الإعلامي ربيع الهندي، أنه لا يملك أي طائرات خاصة ولكن القائمون على الحفلات كما يحرصون على نقله من مكان لآخر بالطائرة الخاصة بالشركة.