كاظم الساهر يعلن وفاة طليقته وأم أولاده

توفيت منذ قليل، السيدة عروبة الساهر، طليقة الفنان العراقي كاظم الساهر ووالدة أولاده الاثنان وسام وعمر، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة أو أية تفاصيل خاصة بموعد ومكان الجنازة.

تحيا مصر يرصد وفاة زوجه الفنان كاظم الساهر السابقة.

كاظم الساهر ينعي وفاة طليقته

وطالب القيصر جمهوره بالدعاء لها، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله، الفاتحة".

وفاة شقيق كاظم الساهر

كما نعى الفنان العراقي كاظم الساهر مؤخرًا وفاة شقيقه الأكبر "على جبار" الذي وافته المنية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب كاظم الساهر: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أخى الغالي رحمة الله علي روحك الطاهرة ربنا يجعل مثواك الجنة باذن الله، الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه”.

كاظم الساهر يغني مع حفيداته

على الصعيد الآخر، خطف النجم العراقي كاظم الساهر، الأنظار بظهوره لأول مرة مع حفيدتيه في حفل فني كبير خلال جولته في الولايات المتحدة الأميركية.

وتداول جمهور القيصر فيديوهات تظهر صاحب "زيدني عشقاً"، مع حفيدتيه سناء وآية ابنتي نجله وسام، في حفله بلوس أنجلوس، حيث صعدت الصغيرتان على المسرح وشاركتا الساهر الغناء في أغنية "عيد العشاق".

ونشر أيضاً الفنان كاظم الساهر صورة عبر حسابه في انستغرام، وعلق عليها: "كاظم الساهر مع حفيدتيه في حفل لوس أنجلس - 12 مارس 2022"، كما نشر مقطع من الفيديو وهما تشاركانه الغناء.

من جانبه، كشف كاظم الساهر عن تعرضه لأزمة صحية حيث أشار إلى أنه إحدى قدماه تعرضت للكسر.

السيرة الذاتية للفنان العراقي كاظم الساهر

كاظم الساهر هو مطرب وملحن عراقي ولد في 12 سبتمبر 1957 في الموصل في العراق، يعرف عنه بأنه لحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن بإستثناء بعض الأغاني القليلة جداً التي استعان فيها بملحنين آخرين. له ألقاب عديدة أهمها " سفير الأغنية العراقية " و " قيصر الاغنية العربية " الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.