/686577/بدء-عملية-فرز-الأصوات-في-انتخابات-المؤلفين-والملحنين بساقية-الصاوي

بدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات التي أدلت بصوتها في انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، التي تقام حاليًا في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، وقد انتهت اللجنة المشرفة على الإنتخابات من جمع الاصوات حتى الساعة السابعة، والتي جاءت بحضور ما يقرب من نصف أعضاء الجمعية العمومية.

دوت الخليج

المتنافسون على منصب الرئيس

يتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية كبيرة وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار القدير هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

المتنافسون على مقاعد الشعراء

ومن الجدير بالذكر، أن تقدم 14 شاعر بأوراق ترشحه على مقاعد الشعراء داخل المجلس، وهم محمود عبد العزيز وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن.

المتنافسون على مقاعد الملحنين

وبالنسبة للمتنافسين على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنان وهم حسن اش اش وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض. ومن الجدير بالذكر، أن تنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.

معلومات عن هاني مهنا

ولد هاني في 24 مايو 1947 بمحافظة الشرقية، وهو الذي عزف مع أم كلثوم ليلة حب، ويعتبر هاني مهنا أفضل عازف أورغ في عصره مناصفة مع مجدي الحسيني ولكن لأسلوب هاني طعم خاص فتظهر أكاديمية هاني مهنا من خلال أسلوبه الهادي والمتمكن في العزف والتكنيك العالي، لهاني مشوار طويل مع عبد الحليم حافظ و طلال مداح و وردة و فايزة أحمد و سميرة سعيد التي تزوج منها عدة سنوات ولم يستمر الزواج، تم انتخابه في 17 مايو 2013 نقيباً للمهن الفنية في مصر (نقابة الممثلين، نقابة الموسيقيين، وغيرها)، وقد عزف لأكبر الفنانين المصريين في أوج عطائه مما وضع أعماله على قمة الإعجاب الجماهيري لجميع فئات الجماهير العربية والمصرية.