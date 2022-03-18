/686576/الشباب-والرياضة-تطلق-مشروع-الحدائق-والمتنوهات-بالدقهلية

نفذت اليوم الجمعة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية “الإدارة العامة للرياضة” بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج والتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية بالحديقة العامة بكورنيش النيل بمدينة المنصورة ، وتنفيذ فعاليات مشروع تنشيط الرياضة من رياضة المشي والجري ، وإجراء تمرينات لياقة بدنية في الهواء الطلق .

ويشارك فى مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية عد ١٢٠ مشارك من الجنسين ، بجميع الفئات العمرية المختلفة ، الذين أكدوا أن هذا المشروع ساعدهم على ممارسة الرياضة ، وأثر على لياقتهم البدنية وعودة النشاط والصحة العامة لهم بعد ممارستهم الرياضة فى الأماكن المفتوحة . ويقوم بالتدريب فى هذا المشروع متخصصين من الإدارة العامة للرياضة منذ بداية المشروع

وصرح الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن المشروع يأتي كوسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطنين ، و جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرا سيادته إلى أن المشروع يستهدف نشر ثقافة الرياضة لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضي ، مؤكداً أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا ، ويقوم به متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة من الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ضبط 100 طن أسمنت قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت قوات الأمن من ضبط 100 طن أسمنت، بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد بحوزة “المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء” بمحافظة الدقهلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

مشروعات حياة كريمة تنقذ أبناء الدقهلية

قام اليوم المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز و مدينة المنزلة و لجنة الشعبة الهندسية “الجيش الثانى الميدانى” من القوات المسلحة عقيد أ.ح مهندس ربيع عبد المنعم الطنملى ، ملازم أول مهندس محمد ناصر البطل ، مهندس محمود محمد الروبيجى ، مهندس محمد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم ، مهندس عادل رأفت عمران

باستكمال معاينة مقترحات مبادرة حياة كريمة حيث توجهت اللجنة الى الوحدة المحلية بالعمارنة و الوحدة المحلية بالبصراط وميت شريف والطوابرة والعامرة والبلاسى واولاد حانا والمواجد وميت خضير ذلك لعمل المعاينات اللازمة لرفع المساحات و الاحداثيات و المواقع للمشروعات المقترحة بالبرنامج الرئاسى “وحدة مبادرة حياة كريمة لمركز المنزلة”