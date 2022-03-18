/686572/ضبط-100-طن--أسمنت-قبل-بيعها-بالسوق-السوداء-فى-الدقهلية

‎‎ تمكنت قوات الأمن من ضبط 100 طن أسمنت، بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد بحوزة “المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء” بمحافظة الدقهلية.

‎تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات حياة كريمة

قام اليوم المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز و مدينة المنزلة و لجنة الشعبة الهندسية “الجيش الثانى الميدانى” من القوات المسلحة عقيد أ.ح مهندس ربيع عبد المنعم الطنملى ، ملازم أول مهندس محمد ناصر البطل ، مهندس محمود محمد الروبيجى ، مهندس محمد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم ، مهندس عادل رأفت عمران

باستكمال معاينة مقترحات مبادرة حياة كريمة حيث توجهت اللجنة الى الوحدة المحلية بالعمارنة و الوحدة المحلية بالبصراط وميت شريف والطوابرة والعامرة والبلاسى واولاد حانا والمواجد وميت خضير ذلك لعمل المعاينات اللازمة لرفع المساحات و الاحداثيات و المواقع للمشروعات المقترحة بالبرنامج الرئاسى “وحدة مبادرة حياة كريمة لمركز المنزلة” . ‎

على ان يتم استكمال بقية المعاينات بالوحدات المحلية التابعة خلال هذا الاسبوع ، بحضور جيهان النادى و جمال الصنعى منسق عام وحدة مبادرة حياة كريمة بمركز المنزلة و محمد ابو الوفا مسئول المتغيرات المكانية برئاسة المركز و احمد ماهر رئيس الوحدة المحلية بالعمارنة و على مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالبصراط و الدكتورة زوزو رشاد منسق الادارة الصحية بالمنزلة و عبد الله احمد فؤاد مدير ادارة الشباب و الرياضة بالمنزلة و المهندس ياسر السيد حسن مدير الادارةالزراعية بالمنزلة.

ضبط 11 طن أعلاف بمخازن داخل الدقهلية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية. تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بمحافظة الدقهلية. وتبين ضبط 11,500 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.