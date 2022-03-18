/686571/الاتحاد-الدولي-يعلن-تعديل-قانون-الإعارات-من-مختلف-الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعديلات جديدة على لوائحه، وذلك في المراجعة السنوية لقانون كرة القدم عن عام 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر الكيان الحاكم لكرة القدم تحديد مدة الإعارة بحد أدنى نصف موسم (أي بين فترتي قيد)، وبحد أقصى عام واحد، وما فوق ذلك في عقد الإعارة لا يعترف به الاتحاد الدولي.

تعديلات الاتحاد الدولي على قانون الإعارات

أبرز التعديلات أتت بصدد تنظيم العلاقات بين الأندية المعيرة والمستعيرة، حيث بات الحد الأقصى لإعارة لاعبين من فريق واحد إلى مختلف الفرق هو 8 لاعبين في موسم 2022-2023.

كما بات الحد الأقصى لإعارة لاعبين من فريق إلى فريق آخر هو 3 لاعبين فقط.

ويجوز منح استثناء لإعارة لاعب تاسع فوق الحد الأقصى السالف ذكره، إذا كان هذا اللاعب تحت 21 عاما وتدرب في الفريق للوقت الكافي الذي يمكنه من اعتباره ناشئا لديه، حيث ضرب "فيفا" المثل بقضية عملية للاعب يبلغ من العمر 20 عاما وقضى 4 سنوات في فريقه الذي بلغ الحد الأقصى، في تلك الحالة يمكن إعارته دون تعارض مع اللوائح السابقة.

هذا الحد الأقصى ليس ثابتا بل يتقلص مع الوقت، حيث يبدأ بـ8 لاعبين في 2022-2023، ثم يتقلص إلى 7 لاعبين في 2023-2024، وصولا إلى 6 لاعبين فقط في 2024-2025، ويبقى الحد الأقصى للإعارة من فريق إلى آخر 3 لاعبين.

بيان رامون أبراموفيتش

وأصدر أبراموفيتش بيانًا رسميًا جاء به: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي، كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي".

وأضاف: "في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وواصل: "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكن سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

عائدات البيع من نادي تشيلسي

وتابع: "علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

وأردف: "أرجو معرفة أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".