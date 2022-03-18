التضامن فى أسبوع.. إنقاذ مواطنين بلا مأوى وتسليم 1000 خلية نحل للأسر

جدة - نرمين السيد - - فى الحدث الأول من نوعه.. الهلال الأحمر المصرى يقيم أول مركز خدمة إغاثية مصرية على معبر "سيريت" عند الحدود الرومانية-الأوكرانية لاستقبال المصريين العالقين وإعادتهم لأرض الوطن. - التضامن الاجتماعى شريك استراتيجى فى ملتقى المسئولية المجتمعية الثانى عشر بالأقصر، فى حضور 150 مشارك ومشاركة تشمل 112 شركة وبنك و17 جمعية أهلية. - والقباج تشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون فى قطاعات سكن كريم، والتمكين الاقتصادى، وصحة أطفال مصر، والتنمية الاجتماعية الخضراء، ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية فى مجال البيئة والتنمية المستدامة. - وزيرة التضامن تلقى كلمة فى المؤتمر السنوى الرابع لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية. - برنامج "وعى" يعقد لقاء جماهيريا فى حى الأسمرات لتعزيز الوعى المجتمعى وتعديل السلوكيات السلبية فى المدن المطورة بديلة العشوائيات. - صندوق مكافحة الإدمان يعقد ورش تدريبية لطلاب المعاهد وكليات التمريض حول آليات الاكتشاف المبكر للإدمان وكيفية التعامل مع الحالات المرضية. الأحد 13 مارس - القباج توجه فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بسرعة إنقاذ مواطنين بلا مأوى بينهم سيدة وطفلة. - القباج تجتمع بممثلى 20 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويره، وذلك فى إطار سلسة الاجتماعات الموسعة بشأن سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. - وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية. الاثنين 14 مارس - التضامن الاجتماعى يشارك فى إطلاق دراسة حول «أثر رعاية الطفولة المبكرة بالحضانات على مشاركة النساء فى سوق العمل" يعدها مركز عبد اللطيف جميل بالجامعة الأمريكية لمكافحة الفقر. - برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن تشارك فى اجتماع لجنة متابعة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الوضع الداخلى وتوافر المنتجات وضبط الأسعار بالأسواق. - وزارة التضامن تكثف التنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية لمتابعة العمل فى البرنامج الرئاسى "حياة كريمة". - بنك ناصر الاجتماعى يقدم أعلى سعر عائد على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير والحسابات الجارية الاستثمارية، ومحفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2،8 مليار جنيه مصرى. الثلاثاء 15 مارس - وزيرة التضامن تزور محافظة الغربية وتستهل زيارتها بلقاء المحافظ وتسلم 1000 خلية نحل للأسر المستفيدة من تكافل للسعى فى تخريجهم من الدعم للإنتاج. - وتطلق فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية من رحاب جامعة طنطا بالشراكة مع رئيس الجامعة الدكتور محمود زكى وتفتتح المقر الجديد لوحدة التضامن الاجتماعى. - وزيرة التضامن تضع حجر الأساس لإنشاء مركز نموذجى لتأهيل وتنمية مهارات ذوى الهمم الذى يقدم خدماته لأبناء محافظات وسط الدلتا. - القباج تشارك فى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مكتب منظمة اليونيسف الإقليمى حول كفاءة وفعالية الإنفاق الاجتماعى فى الدول العربية. - وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث بدولة جنوب السودان.. وتناقش سبل تقديم الدعم والتعاون للأشقاء لإعادة بناء الدولة وحماية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية. - القباج تنفذ توجيهات القيادة السياسية بتوجيه كامل الدعم الإنسانى والاجتماعى لجنوب السودان وتبدأ بتوجيه دعم عاجل لدولة جنوب السودان من خلال الهلال الأحمر المصرى كاستجابة للمطالب الإنسانية العاجلة. الأربعاء 16 مارس - بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التضامن الاجتماعى تعقد ورشة عمل عربية حول "حماية الأشخاص ذوى الإعاقة" فى أوقات الطوارئ والأزمات والأوبئة. - مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تجاربه الناجحة ضمن فاعليات مؤتمر قمة الشرطة العالمية بدولة الإمارات بحضور 60 قيادة تنفيذية من دول مجلس التعاون الخليجى. - المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يختتم البرنامج التدريبى "التقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها" بالشراكة مع المخابرات العامة وزارات التضامن الاجتماعى والعدل ووزارة الصحة وهيئة قضايا الدولة ومصلحة الطب الشرعى. الخميس 17 مارس - القباج تشارك الإسكوا عبر الفيديو كونفرانس فى الجلسة الختامية بمؤتمر "المنتدى العربى للتنمية المستدامة" المنعقد بدولة لبنان. - وزيرة التضامن تشارك فى إطلاق المعمل المصرى لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية فى مصر. - التضامن الاجتماعى تكثف زيارات التحقق الميدانية على مستفيدى تكافل وكرامة، وتستكمل استخراج بطاقات "ميزة" لكافة المستفيدين فى إطار سياسات الشمول المالى لجميع المواطنين. - التضامن الاجتماعى تبدأ فحص بيانات خريجى الرعاية اللاحقة لبدء تسليمهم الوحدات السكنية فى أوائل شهر إبريل 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن فى أسبوع.. إنقاذ مواطنين بلا مأوى وتسليم 1000 خلية نحل للأسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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