غدا .. جامعة جنوب الوادى تنظم ملتقى «السمبوزيوم فى فن النحت والخزف»

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة جنوب الوادى ولأول مرة ملتقى "السمبوزيوم فى فن النحت والخزف" لطلاب الجامعات والفنانين المصريين والعرب، اعتبارا من غد السبت، ويستمر فعالياته حتى 29 مارس الجارى، على أن يقام حفل الافتتاح فى العاشرة من صباح بعد غد الأحد، بقاعة المناقشات بكلية التربية النوعية بقنا.





وقال رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، إن إقامة الملتقى الأول للسمبوزيوم فى فن النحت والخزف لطلاب الجامعات والفنانين العرب يعد إضافة قوية للأنشطة المتنوعة التى تنفذها الجامعة، ويحقق مردودا إيجابيا على العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور بدوى شحات، أن الملتقى يشهد مشاركة 8 جامعات مصرية هى جامعات "الإسكندرية، طنطا، المنوفية، الزقازيق، عين شمس، حلوان، أسيوط، وجنوب الوادى"، بجانب بعض الفنانين المصريين والعرب.

بدوره، أشار الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى، ومستشار النشاط الفنى بالجامعة ورئيس الملتقى، إلى أن الملتقى يهدف إلى إنتاج أعمال نحتية وخزفية من قبل الطلاب والفنانين، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية بين الأساتذة والفنانين المشاركين وطلاب الجامعات، فضلًا عن الاستفادة من هذه الأعمال فى تجميل وتزيين ميادين ومبانى الجامعة لتصبح جامعة جنوب الوادى متحفا مفتوحا للأعمال الفنية الراقية والمتميزة.

من جهته، أكد الدكتور عمرو عبدالقادر وكيل كلية التربية النوعية بقنا لشؤون التعليم والطلاب والقومسير التنفيذى للملتقى، أن هذا الملتقى يعد الحدث الأول من نوعه فى الجامعة، مما يعطى لها السبق فى الارتقاء بالذوق الفنى من خلال الأعمال الفنية، لافتا إلى مشاركة كل جامعة بعدد اثنين أساتذة فى مجال الفنون وثلاثة طلاب.

يذكر أن الملتقى يشهد مشاركة عدد من الفنانين العرب هم: يعقوب حسين العتوم من الأردن، وليلى بنت رضا الركبانى من تونس، وخالد عبدالله ميرغنى من السودان، وإكرام حامد الأشقر من لبنان.