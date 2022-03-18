إزالة 149 حالة تعدٍ على أملاك الدولة  فى كفر الشيخ 

جدة - نرمين السيد - تمكنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قوات الأمن، إزالة 149 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة على مستوى الوحدات المحلية، والتى بدأت 6 مارس الجارى حتى 26 من نفس الشهر.





تأتى الحملات فى إطار توجيهات القيادة السياسية وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود استرداد أراض الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. وقال محافظ كفر الشيخ إنه جرى خلال الحملات منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه 19، إزالة 149 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، منها تنفيذ 69 حالة تعدٍ مبانى على مساحة 6162 متر، وتنفيذ 80 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 38 فدان، و17 قيراطًا.

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