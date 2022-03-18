محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس اتحاد المعلمين العرب تعزيز سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور سمير النيلى مدير نادى الشاطئ للمعلمين.
ورحب محافظ الإسكندرية بنقيب المعلمين على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالدور المتميز الذى تقوم به نقابة المعلمين لخدمة أبنائها، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المعلم المصرى.
وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول مناقشة العديد من المجالات المشتركة بين الجانبين، ومنها نادى شاطئ المعلمين بالمحافظة، الذى تم الاتفاق على إزالة كل ما يعيق البحر وتنظيم عملية استثمار المساحات الشاغرة فى النادى بما يخدم الطرفين.
كما تم التنسيق لوضع قواعد ولوائح تنظيم العمل بالنادى تمهيدًا لتوقيع بروتوكول خلال الفترة القادمة، إيذانًا من محافظة الإسكندرية لتقديم كامل الدعم للمعلم المصرى.
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