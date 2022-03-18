إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيرًا من مواطنى المحافظات الأخرى وأبناء بورسعيد على الأسواق الحضارية ومعارض "أهلاً رمضان" والحدائق والمتنزهات، وذلك بعد التطور الذى حققته المحافظة مؤخرًا فى مجال الارتقاء بالأسواق وتطوير الحدائق حتى أصبحت تشهد زوارًا من جميع المحافظات بصفة دورية ومستمرة.





وأشاد عدد كبير من زائرى محافظة بورسعيد بما لمسوه من طفرة فى مستوى الخدمات وتوافر لجميع أنواع المنتجات الغذائية والأسماك، وتصميم الأسواق الذى يوفر النظام وعدم التكدس، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى، كما أشادوا بمعرض "أهلاً رمضان" والذى يوفر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار منخفضة وجودة عالية. وكان عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أجرى عدة جولات تفقدية لمعرض "أهلاً رمضان" ومتابعة سير العمل فى تقديم السلع الغذائية وأسعارها وجودتها داخل المعرض، حيث تحملت الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع المحافظة تكاليف إقامته مقابل تقديم العارضين من أصحاب المصانع وتجار الجملة نسب أكبر من التخفيضات على السلع للمواطنين. ويقام المعرض على مساحة حوالى 1500 متر مربع، ويضم أكثر من 36 منفذًا توفر كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع.

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