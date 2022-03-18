جدة - نرمين السيد - وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، مساعدة المتطوعين وأهالى المحافظة بتوصيل الصناديق للأهالى المستحقين فى قرى المراكز بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم. ولفت إلى أنه سيتم التوزيع اليوم فى مراكز "القطور، كفر الزيات، السنطة، بسيون".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. وصول هدية الرئيس لمراكز الغربية لتوزيعها على الأسر المستحقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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