مسلسلات شهر رمضان 2022.. هالة صدقي تعود كضيفة شرف في «فاتن أمل حربي»

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تعود الفنانة المصرية هالة صدقي للمشاركة في الماراثوان الرمضاني بعد فترة من الغياب، بظهورها كضيفة شرف في مسلسل «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنانة هالة صدقي في مسلسل «فاتن أمل حربي»

هالة صدقي في الماراثون الرمضاني 2022

وأعلنت صدقي عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني 2022 من خلال نشرها بوستر فردي لها من العمل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "لاحترامي لكم ولوقتكم الثمين احتجبت مده طويله عن العمل الا انه هكون ضيفه شرف خفيفه لعمل مهم جدا يحترم عقول المشاهدين ويخدم مجتمعاتنا مع المبدعه نيللي كريم وحبيبي الشرنوبي وحياتي انا محمد ثروت واخيرا شريف سلامه مفاجأه المسلسل واخراج حبيبي وروحي وقلبي ماندو العدل وفاتن أمل حربي ، يا رب".

قصة مسلسل «فاتن أمل حربي»

يناقش مسلسل فاتن أمل حربي، إحدى القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات، حول «فاتن» التي قررت أن تنفصل عن زوجها، وطلبها الطلاق لتجد بعدها أنها أمام محاكم وقوانين، تمنعها من الزواج بعد الانفصال بسبب أبنائها.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنىالمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

وتألق هالة صدقي في «ليه لأ 2» الذي عرض عبر منصة شاهد vip، من بطولة: أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو .

آخر أعمال هالة صدقي الرمضانية

وقدمت هالة صدقى آخر أعمالها من خلال مسلسل "بركه" الذى عرض عام 2019، من بطولة عمرو سعد، محمد لطفى، هنادى مهنى، كمال أبو رية، أحمد حلاوة، مصطفى درويش، عبد الرحمن أبو زهرة، سميرة عبد العزيز، انعام سالوسة، عمر زهران، رنا رئيس، هالا السعيد، رامى غيط، صبرى عبد المنعم، وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود بركة.

فيما شاركت نيللي كريم مؤخرا، في مسلسل «الجسر» مع الفنان عمرو سعد، الذي عُرض الفترة الماضية عبر إحدى المنصات الرقمية، وشاركهما العمل الفنانة أسماء أبو اليزيد، وهو كتابة محمد سليمان عبد المالك، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.