/686574/الأهلي-يكشر-على-أنيابه-ويضرب-المريخ-بهدفين-في-دقيقة-فيديو

سجل النادي الأهلي هدفين في دقيقة واحده بعد تسجيل المريخ السوداني هدف التعادل في الدقيقة الستين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

هدف الاهلي التاني محمد شريف 🔥🦅❤️ pic.twitter.com/Lijv8PJewQ — عالم الاهلي 🦅❤️ (@AhIy0) March 18, 2022

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

احمد عبدالقادر بيقعد دكة لشوية عرر ربنا يحميك يبني https://t.co/wV3Kbq5HMH — AHMED (@A7mEd27216516) March 18, 2022

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.

🎥 هدف المريخ الاول و التعادل عن طريق رمضان عجب ! تصدي الشناوي 🔥



الاهلي 1-1 المريخ #الأهلي_المريخ



pic.twitter.com/pDHTvxo9ZF — Kora Mix (@_koraMix) March 18, 2022

بدأت أحداث المباارة بين الفريقين بالضغط في محاولة تسجيل أول أهداف المباراة، وانسجال على الكرة في منتصف الملعب، ولكن الأهلي ينجح في الأخير ويسير اللقاء كما يريد.

جاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة العشرين من عمر المباراة من خلال تاو استغل خطا من أحد مدافعي المريخ في تشتيت الكرة وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتمر الكرة على يسار الحارس منجد النيل لداخل الشباك.

تلقي حمدي فتحي بطاقة صفراء والوحيده في الشوط لأول في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء، بعد تدخل قوي على لاعب المريخ السوداني في منتصف الملعب.

ويتواجد الأهلي والمريخ في المجموعة الأولى التي تضم معهما كل من صن داونز والهلال السوداني.

تشكيل المريخ السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: منجد النيل.

خط الدفاع: حمزة داوود، صلاح نمر، كرشوم وبخيت خميس.

خط الوسط: وجدي عوض، محمد الرشيد، طيفور، السماني الصاوي، توني والجزولي نوح.

خط الهجوم: رمضان عجب.

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات.

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين المارد يتقدم.

ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.