/686569/بعد-أزمة-الكركمين-فاطمة-عيد-تشارك-في-انتخابات-المؤلفين-والملحنين

عُقدت في الثالثة عصر اليوم الجمعة، انتخابات اختيار مجلس إدارة و رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بساقية الصاوي، واستمرت العملية الانتخابية حتى السادسة مساءً، ومن ثم بدأت عملية فرز النتيجة وإعلان أسماء الفائزين.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنانة فاطمة عيد في انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين.

أحدث ظهور للفنانة فاطمة عيد في انتخابات المؤلفين والملحنين

وشاركت الفنانة القديرة فاطمة عيد في انتخايات جمعية المؤلفين والملحنين، والتقط صورة مع السيناريست مدحت العدل وعدد آخر من المرشحين.

انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين

ونافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 15 شاعرا بأوراق ترشحه، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود ووائل توفيق وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا وهم حسن أش أش، ومحمد حمدي، وحسن دنيا، وماجد عرابي، وطارق فؤاد، وبهاء حسني، وحمدي حمادة، وحمدي سكر، وأمجد العطافي، ومصطفى عوض، وشريف حمدان، ووفا حسين، ومحمود الخيامي، وصلاح الشرنوبي.

أزمة فاطمة عيد مع طبيب الكركمين

على الصعيد الآخر، بعد القبض على الصيدلي أحمد ابو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"، وجدت الفنانة المصرية الشهيرة فاطمة عيد نفسها في عين العاصفة حيث اتهمها البعض بمساعدة الصيدلي المذكور في النصب على الناس بالإعلان له عن العلاج المزعوم بالكركمين.

وقدمت المطربة الشعبية فاطمة عيد أغنية في إعلان تليفزيوني ترويجي لعلاج الكركمين المزعوم ويتم عرضه على عدة قنوات منذ سنوات مما دفع البعض للمطالبة بمحاسبتها على ذلك لأنها ساهمت في الترويج لهذا العلاج الذي قيل إنه تسبب في موت بعض المرضى الذين اعتمدوا.

ودافعت عن نفسها بأنها قدمت هذا الإعلان كهدية بدون مقابل مادي، لأنه حسب وصفها فالصيدلي الشهير بطبيب الكركمين عالج زوجها من خشونة في المفاصل بهذه الوصفة بعد محاولات عديدة مع أطباء متخصصين لم ينجحوا في علاج زوجها حسب تعبيرها.

وأوضحت أنها قدمت هذا الإعلان قبل 5 سنوات وتم عرضه آلاف المرات على فضائيات عدة ولم توقفه أية جهة، وأنها لا تعلم سواء كان العلاج المزعوم حاصل على ترخيص من عدمه لأن تلك ليست مسؤوليتها.