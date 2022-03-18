/686568/الأهلي-ينهي-الشوط-الأول-بالتقدم-على-المريخ-السوداني-بهدف-فيديو

انتهت احداث الشوط الأول بين النادي الأهلي والمريخ السوداني بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأت أحداث المباارة بين الفريقين بالضغط في محاولة تسجيل أول أهداف المباراة، وانسجال على الكرة في منتصف الملعب، ولكن الأهلي ينجح في الأخير ويسير اللقاء كما يريد.

جاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة العشرين من عمر المباراة من خلال تاو استغل خطا من أحد مدافعي المريخ في تشتيت الكرة وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتمر الكرة على يسار الحارس منجد النيل لداخل الشباك.

تلقي حمدي فتحي بطاقة صفراء والوحيده في الشوط لأول في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء، بعد تدخل قوي على لاعب المريخ السوداني في منتصف الملعب.

ويتواجد الأهلي والمريخ في المجموعة الأولى التي تضم معهما كل من صن داونز والهلال السوداني.

تشكيل المريخ السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: منجد النيل.

خط الدفاع: حمزة داوود، صلاح نمر، كرشوم وبخيت خميس.

خط الوسط: وجدي عوض، محمد الرشيد، طيفور، السماني الصاوي، توني والجزولي نوح.

خط الهجوم: رمضان عجب.

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات.

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين المارد يتقدم.

ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ومحمود وحيد - علي معلول - ومحمد عبد المنعم - وكريم فؤاد - ومحمد هاني - وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - وحسين الشحات - وأليو ديانج - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة - ومحمد محمود - وطاهر محمد طاهر - ولويس ميكيسوني - وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن - ومحمد شريف – بيرسي تاو.