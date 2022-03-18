«انتِ خرج بيت».. نيللي كريم مرأة مقهورة في الإعلان التشويقي لـ فاتن أمل حربي

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طرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل فاتن أمل حربي، الذي من المقرر عرض في السباق الرمضاني 2022 وهو مسلسل تدور قصته حول إحدي القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات في المجتمع.

دوت الخليج يرصد لكم طرح العدل جروب للإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل فاتن أمل حربي وذلك خلال السطور القادمة.

الإعلان التشويقي لـ مسلسل فاتن أمل حربي

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي من بطولة النجمة نيللى كريم وعدد كبير من النجوم، منهم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، كما أن المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

وكانت معظم التعليقات راضية عن الإعلان التشويقي بشكل كبير، كما قالت بعض التعليقات: أنا لازم أتابع المسلسل ده، وذلك نظرًا لأنه يحمل قضية مهمة وشائكة في المجتمع.

جمال العدل عن فاتن أمل حربي

ومن الجدير بالذكر، أن صرح جمال العدل أحد ممثلي شركة العدل جروب في مداخلة هاتفية له ببرنامج الفيلسوف الذي يقدمه أيمن يونس ويذاع على محطة راديو أون سبورت إف أم، أن مسلسل فاتن أمل حربي الذي تقدمه شركة العدل في رمضان 2022، وتقدم بطولته الفنانة نيللي كريم، سيكون مفاجأة شهر رمضان المبارك، كما أكد أنه يتوقع نجاحه بشكل كبير في مصر والوطن العربي بشكل كبير، والمسلسل من كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وحكى عن بعض التفاصيل في مسلسل فاتن أمل حربي، وقال أنه يتناول قضية الأحوال الشخصية والذي أتى تحت فحص ومراجعة علماء من الأزهر، والدكتور سعد الدين الهلالي، وعقب العدل، قائلًا: أعتقد المسلسل ده هيعمل ضجة في العالم العربي لأنه بيتكلم عن أحوال نساء العالم العربي.

تتر مسلسل فاتن أمل حربي

وقد أشار مدحت إلى أنه تولى كتابة تتر مسلسل فاتن أمل حربي، وهو من ألحان أحمد جمال العدل، وتقدم المطربة الكبيرة أنغام الأغنية بصوتها، كما صرح عن مقطع من التتر، الذي كان محتواه: أنا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح ومش قابلة أكون كومبارس على المسرح وقادرة زي ما أنجرح أجرح، أنا الإرادة بإيدي الدنيا والأيام ومش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام في كلام أنا الإرادة ورغم الصبر على الأحوال.