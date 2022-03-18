محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى المحافظة

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أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا جولة ميدانية لمتابعة تغيير خطوط المياه المتهالكة بمنطقتي عزبة سعيد والمنشية بمدينة قنا ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والنائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب و أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما التقي محافظ قنا عدد من المواطنين للاستماع الي شكواهم، موجها القيادات التنفيذية برفع مخلفات أعمال الحفر اولا بأول، موضحا أنه يُجرى حاليًا أعمال إحلال وتجديد للبنية التحية بمدينة قنا لتغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بأخرى جديدة تتواكب مع متغيرات الحياة الحديثة ، حيث تم تغير خطوط المياة بنظام "PVC" البلاستيكية حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوط أمنه تماما و لا تتعرض للكسر والضخ بها يكون أقوى ولا تتسبب في تلويث المياه .

محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة

وأضاف الداودي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بالمناطق غير المخططة بمدينة قنا، بإجمالى تكلفة 111 مليونا و735 ألف جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات لتطوير مناطق "عزبة سعيد - الدقيني - مركز شباب الكنوز - المنشية - عزبة خليفة - الزبيدى - الحصواية - العبابدة - الحاكم العسكري".

حادث مروع بمحافظة قنا

أصيب 8 أشخاص ، اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية المراشدة شمال محافظة قنا، تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص بقرية المراشدة بمركز الوقف شمال محافظة قنا وإصابة 8 أشخاص ، وعلي الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف الي مكان الحادث .

تبين في الحادث إصابة كلا من حسانين محمود مهران ، ومحمد طليحى محمد ، وأحمد عيد عبدالله ، وهاشم محمد عبدالله ، وحمدى عبدالله محمد ، وعمر جاب الله ، وعلي عباس محمد .

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.