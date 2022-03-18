/686556/تنام-في-الشارع-ولا-تجد-الغطاء-مأساة-مشردة-الغردقة-بعد-أن-طردها-زوجها-من-البيت

مأساة كبيرة تعيشها أم آلاء مشردة الغردقة ، بعد أن تخلى عنها زوجها ، وأصبحت بلا مأوى تتخذ من الشارع بيتاً في هذا البرد القارس، وأصبح هو ملجأها الوحيد ،

وتقول أم آلاء لكاميرا " دوت الخليج " : تزوجت منذ 20 عام وبعد كل هذا العمر تركني زوجي ، أنا وأبنائي الإثنين بعد أن تزوج من امرأة أخرى ، فما كان لنا سوى أن نذهب إلى بيت أهلي ولكني رأيت أن أحوالهم وظروفهم لا تتحمل وجود أحد معهم في نفس المنزل الذي لا يحوي سوى غرفة واحدة ، فقررت الرحيل ولم أجد مكانا أنام فيه غير الشارع، وابني وضعته في بيت أختي وبنتي عند بيت جدتها لأبيها.

مشردة وجوزها طلقها مأساة سيدة فى الغردقة

وتضيف أم آلاء : أنا من الإسكندرية ومنذ عامين أنام في شوارع مدينة الغردقة والاسكندرية ، ولا أتمنى غير بيت أعيش فيه مع أولادي، حتى إن كان غرفة وحمام فقط، " نفسي أعرف أغير هدمي في بيتي من غير ما أكون خايفة حد يشوفني ، كل اللي بطلبه من المسؤولين إنهم يجيبولي البيت ويعملولي أي مشروع صغير أقدر أعيش منه ".

وأوضحت أم آلاء أنها مصابة بمرض السكر ولا تستطيع وفير العلاج طويلة ولا تملك من الدنيا أى شىء ، سوى أنج تجتمع مع أبناءها في بيت واحد.

السيطرة على حريق داخل كافية دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من السيطرة على حريق هائل نشبّ في كافيه شهير جنوب مدينة الغردقة، دون وقوع خسائر في الأرواح.وتلقى اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في أحد الكافيهات الشهيرة جنوب مدينة الغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدنى والاسعاف لموقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في كافيه بمنطقة الكوثر، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتبين أن سببه ماس كهربائي.